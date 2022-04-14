Denizlerde av yasağı başlıyor

Av sezonunu erken kapatan bazı balıkçılar ise, hem teknelerini hem de ağlarını onarmaya başladı.

Vatandaşları balık almaya davet eden balıkçı Muammer Arduç, "Halk elini çabuk tutsun. Balığını alsın hatta buzluklarına koysunlar. Şu anda tezgahlarımızda balık var yok değil. Her türlü balığımız var. Sezonun bitimiyle fiyatlar biraz daha yükselecektir" dedi.