Denizlerde av yasağı bu gece sona eriyor

"BALIĞIN PEŞİNDE OLACAĞIZ"

Denizden beklentilerinin iyi yönde olduğunu belirten balıkçı Mustafa Yılmaz da şunları söyledi:

“Hazırlıklarımız tamam. Sezona palamut avcılığı ile başlayacağız. Yaklaşık 4 yıldır bol palamut avcılığı olmuyordu inşallah bu sene bol olacak. Nisan 15 sezon bitiminden bugüne kadar ağların tamiri olmak üzere teknemizdeki diğer eksikleri gidermeye çalıştık. Genellikle Karadeniz’de avlanacağız, balık nerede olursa bizde peşinden gireceğiz."