Denizlerde hamsi bitti: Tekneler erken paydos etti

"SON 10 YILA BAKINCA SEZON İYİ GEÇTİ"

Hamside sezonun bittiğini istavritin de bitmeye yaklaştığını kaydeden balıkçı tayfalarından Taner Kul ise "Biz genelde hamsi avına çıktığımız için hamsi de bittiği için demirledik. Ağımızı temizledik, eksik olan yerleri de tamamlayıp önümüzdeki sezona hazır etmeye çalışıyoruz. Son 10 yıla bakarsak sezon iyi geçti. Bol şekilde palamut vardı, insanlar doyasıya yedi. Hemen hemen bu zamanlarda paydos ediyoruz. Bundan sonra ağ tamirlerinin ardından orkinos kotası olanlar orkinos avına gidecekler. Biz burada bir aylık bir sürede bakımlarımızı yapacağız. Daha sonrasında ise ya başka gemilerin ağlarını yapmaya gideceğiz ya da orkinos avına gideceğiz" dedi.



