Denizlerde hamsi bitti: Tekneler erken paydos etti
Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına kısa bir süre kala balıkçılar denizlerde hamsinin neredeyse bitmesiyle beraber erken "Paydos" edip teknelerini limana demirleyerek ağlarını ve teknelerini bakıma almaya başladı.
Balık av sezonunun bitimine kısa bir süre kala sezonu kapatan Trabzonlu balıkçılar, teknelerini limana çekti. Bu sezon bol şekilde avlanan palamuttan umduğunu bulan balıkçılar hamside ise istenilen avı gerçekleştiremedi. Trabzon'daki farklı limanlara demirleyen bazı balıkçılar gelecek sezon için şimdiden teknelerini ve ağlarını bakıma alırken, bazıları da Orkinos avı için Akdeniz'e gitmeye hazırlanıyor.