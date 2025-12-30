Denizlerde kuvvetli fırtına alarmı. Valilik uyardı, seferler iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi'nin (BUDO) bu sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İki işletmenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtildi ve bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.