Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜBİTAK, denizlerdeki kirliliğin önlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdi. “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” ile Türkiye’nin deniz ve kıyı suları 3 yıl boyunca, 425 noktada izlenecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda acil eylem planları oluşturulacak.

Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TÜBİTAK, Türkiye’nin deniz ve kıyı sularındaki kirliliğin önlenmesi için yeni bir projeye başladı.

2023 ve 2025 yılları arasında geçrekleştirilecek çalışmayla Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz 3 yıl süre ile 425 noktada kirliliğe karşı düzenli olarak takip edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip - 2

Denizlerden elde edilen veriler, bakanlığın Ankara'daki Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'nda bulunan Sürekli İzleme Merkezi'nde denizlerin kirlilik durumları gibi birçok parametrede izlenecek.

Müdahale gerektiren durumlara karşı acil eylem planları oluşturulacak.

150'ye yakın bilim insanın öncülüğünde ve 7 araştırma gemisi aracılığıyla sürdürülecek proje, Marmara Denizi'nde 3 dönem; Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de ise yılda 2 dönem olarak planlandı.

Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip - 3

SU ALTI GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLANACAK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; çalışmayla denizleri iyi bir çevresel duruma ulaştırabilmek için öncelikle bilimsel veri ve gözlemlerle denizlerdeki kirlilik seviyesi, ekolojik kalite durumu, biyolojik çeşitlilik ve canlı türler izlenip, takip edilecek.

Ayrıca deniz şamandırası ile Marmara Denizi'nde gerçek zamanlı su kalitesi izlenecek, gemilerden kaynaklı su altı gürültü haritası hazırlanacak ve yabancı - istilacı türlere yönelik çalışmalar yapılacak.

Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip - 4

İklim değişikliğine yönelik deniz suyu sıcaklıkları, deniz seviyesi, karbondioksit seviyeleri, hava sıcaklığının atmosferik özellikleri gibi fiziksel parametreler değerlendirilecek ve iklim değişikliğinin etkilerini görmek üzere mercan resifleri ve korallijen habitatların takibi yapılacak.

Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip - 5

Deniz ekosistemi, biyoçeşitlilik ve besin ağları üzerindeki kirlilik, ötrofikasyon, deniz çöpleri ve gürültü gibi baskıların nitelik ve boyutları ile bunların yol açtığı etkilerin belirleneceği çalışmada, yeni türlerin keşfi, nesli tükenmekte olan türlerin takibi, deniz kuşları ve yunuslara yönelik gözlemler de yapılacak.

Bu bilimsel veriler ışığında da denizleri iyileştirmek için eylem planları hayata geçirilecek.

Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip - 6
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