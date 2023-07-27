Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TÜBİTAK, denizlerdeki kirliliğin önlenmesi için yeni bir projeyi hayata geçirdi. “Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı” ile Türkiye’nin deniz ve kıyı suları 3 yıl boyunca, 425 noktada izlenecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda acil eylem planları oluşturulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TÜBİTAK, Türkiye’nin deniz ve kıyı sularındaki kirliliğin önlenmesi için yeni bir projeye başladı.
2023 ve 2025 yılları arasında geçrekleştirilecek çalışmayla Marmara, Akdeniz, Ege ve Karadeniz 3 yıl süre ile 425 noktada kirliliğe karşı düzenli olarak takip edilecek.