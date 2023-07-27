Denizlerdeki kirliliğe 425 noktada yakın takip

SU ALTI GÜRÜLTÜ HARİTASI HAZIRLANACAK

Bakanlıktan alınan bilgiye göre; çalışmayla denizleri iyi bir çevresel duruma ulaştırabilmek için öncelikle bilimsel veri ve gözlemlerle denizlerdeki kirlilik seviyesi, ekolojik kalite durumu, biyolojik çeşitlilik ve canlı türler izlenip, takip edilecek.

Ayrıca deniz şamandırası ile Marmara Denizi'nde gerçek zamanlı su kalitesi izlenecek, gemilerden kaynaklı su altı gürültü haritası hazırlanacak ve yabancı - istilacı türlere yönelik çalışmalar yapılacak.