Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında

Hayalet ağ tehlikesi, deniz ekosistemine zarar vermeyi sürdürüyor. Balıkesir’in Gömeç ilçesinde dalış gerçekleştiren Hayalet Ağ Avcıları ekibi, hayalet ağların verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde çürümüş balık ölüleri ile iskeletleri olduğu görüldü.

Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi’nin 2024 yılı çalışmaları geçen haftalarda Balıkesir’in Gömeç ilçesi açıklarında başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 2

Proje kapsamında bir ihbar üzerine ekip, Gömeç açıklarında dalış yaptı.

Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 3

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, hayalet ağın deniz ekosistemine verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi.

Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 4

“CANLI OLANLARINI AĞDAN KURTARARAK HEPSİNİ DENİZE İADE ETTİK”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu’nun Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi çalışmalarına destek verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ayaz, “Projemiz geçtiğimiz haziran ayında başladı. Bir arkadaşımız bize ihbarda bulundu ve bölgeye gittik. Ağın üzerine indiğimizde yaklaşık bir aydır orada olduğu duruşundan belliydi. Ağın üzerinde ölü balıklar, çürümüş balıklar, balık iskeletleri, yengeçler olduğunu gördük.” dedi.

Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 5

Ağın iki ucunda herhangi bir sahiplik belgesi olmadığını söyleyen Erenoğlu, “Bunun hayalet ağ olduğunu belirledik. Ağın üzerinde bir 7-8 tane çürümüş balık ölüsü, balık iskeleti ve bunun yanında 5-6 tane de yine ağa yakalanmış, yiyeceğine dolanmış yengeçler vardı. Bu yengeçlerin canlı olanlarını ağdan kurtararak hepsini denize iade ettik. Ağı da o bölgeden aldık, uzaklaştırdık.” diye konuştu.

Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 6

Hayalet ağların 3 grupta toplandığını belirten Prof. Dr. Adnan Ayaz, şunları anlattı:

“Bir tanesi gerçekten balıkçı istemediği halde denizin dibine çeşitli nedenlerden dolayı takılıp kalan, akıntıların etkisiyle kalan, yasa dışı balıkçıların sürüklemeleriyle başka bölgeye gidip kaybolan ağlar. Diğer grup ise denize çöp olarak atılmış ağlar ve benzeri malzemeler. Bir diğeri de maalesef terk edilmiş ağlar. Bu bulduğumuz ağ, terk edilmiş ağ sınıfına giriyor. Bir aydır ellenmiyor. Doğaya artık yeteri kadar zarar vermiş. Üzerindeki balıklarıyla beraber canlarını denize saldık. Bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Görüntülerde de gördüğünüz gibi üzerinde çürümüş balık, iskelet, yengeçler vardı. Bu şekilde bir çalışmayı gerçekleştirdik.”
Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 7
Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında - 8
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