Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
Hayalet ağ tehlikesi, deniz ekosistemine zarar vermeyi sürdürüyor. Balıkesir’in Gömeç ilçesinde dalış gerçekleştiren Hayalet Ağ Avcıları ekibi, hayalet ağların verdiği zararı su altı kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde çürümüş balık ölüleri ile iskeletleri olduğu görüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nin ortaklığıyla 2022 yılında hayata geçirilen Hayalet Ağ Avcıları Edremit Projesi’nin 2024 yılı çalışmaları geçen haftalarda Balıkesir’in Gömeç ilçesi açıklarında başladı.