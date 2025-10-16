Denizlerin prensi 900 lira: Tezgaha indi, bu sene bol
Bu sene ağlarını denize atan balıkçıların ağlarına en çok lüfer geldi. "Denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer balığının bollukta olduğunu söyleyen Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, "Geçen sene palamut bolluğu vardı. Bu senede lüfer bolluğu olacak gibi gözüküyor" dedi.
15 Nisan'da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale'de Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç ise bu sene lüfer balığının ağlarda bollukta olduğunu söyledi. Tunç, denizde balık bolluğu olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Ama deniz alemi bu tabi ki belli olmuyor. Bir anda kesebilir de yani fırsat varken bol bol balık yiyelim."