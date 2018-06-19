Denizli-Afyonkarahisar karayolu sağanak nedeniyle ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı
Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli-Afyonkarahisar karayolunun sağanak yağış nedeniyle bir çift yönlü trafiğe kapandığını bildirdi.
-
1
Denizli Valisi Hasan Karahan, kentte öğleden sonra başlayan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.
-
2
Sağanaktan dolayı karayolunda su birikintisi oluştuğunu belirten Karahan, "Denizli'yi Afyonkarahisar'a bağlayan karayolu sağanak nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi yakınlarında yaklaşık yarım saat kapalı olan yolda ekiplerimiz çalışmasını sürdürüyor. Yol yapılacak çalışmanın ardından trafik akışına açılacak." diye konuştu.
-
3Öte yandan AFAD, karayolları ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.
-
4
-
5
-
6