Denizli Bayram namazı saati 2025: Denizli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Denizli ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri
Kurban Bayramı heyecanı ile binlerce kişi günün ilk saatlerinde camileri dolduruyor. Bayram namazı ardından aile bireyleri bayramlaşmak için bir araya geliyor. İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için Denizli bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Denizli ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte, ilçe ilçe bayram namazı vakitleri...
Denizli ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Denizli'nin; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Serinhisar, Tavas, Sarayköy olmak üzere toplam 19 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Denizli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?