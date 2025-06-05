Denizli Bayram namazı saati 2025: Denizli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Denizli ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

Kurban Bayramı heyecanı ile binlerce kişi günün ilk saatlerinde camileri dolduruyor. Bayram namazı ardından aile bireyleri bayramlaşmak için bir araya geliyor. İslam aleminin iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramı için Denizli bayram namazı vakitleri, şehir sakinlerinin öncelikli konularından. Denizli ve ilçelerinin bayram namazı saat kaçta? İşte, ilçe ilçe bayram namazı vakitleri...

Denizli Bayram namazı saati 2025: Denizli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Denizli ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 1

Denizli ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Denizli'nin; Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Serinhisar, Tavas, Sarayköy olmak üzere toplam 19 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Denizli'de Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli Bayram namazı saati 2025: Denizli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Denizli ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 2

DENİZLİ'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Denizli'de bu sene Kurban Bayramı namazı saat 06:15'te idrak edilecek.

DENİZLİ İLÇE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Denizli Bayram namazı saati 2025: Denizli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Denizli ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 3

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ

Diyanet'te yer alan bilgiye göre, kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu maddi bir ibadettir. Bu malın artıcı olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

Denizli Bayram namazı saati 2025: Denizli'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? Denizli ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 4
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