Denizli iftar vakti 1 Mart 2025: Denizli'de iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? (Denizli Ramazan imsakiyesi)
Denizli iftar vakti, 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Denizli'de yaşayan ve oruç tutan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Denizli'nin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Denizli'de iftar saat kaçta, ne kadar kaldı? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 1 Mart 2025 Denizli iftar saati.
Denizli'de yaşayan ve dün gece ilk sahurlarını yapan vatandaşlar, 1 Mart 2025 tarihli Denizli iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Denizli'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 1 Mart 2025 Denizli iftar vakti.