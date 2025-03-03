Denizli iftar vakti 3 Mart 2025: Denizli'de iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? Diyanet açıkladı (Denizli Ramazan imsakiyesi)

DENİZLİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Denizli iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan 1 Mart 2025 Denizli Ramazan imsakiyesi ile netleşti.



Buna göre; Denizli'de iftar saat 19.06'da açılacak.



DENİZLİ 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN