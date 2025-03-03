Denizli iftar vakti 3 Mart 2025: Denizli'de iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? Diyanet açıkladı (Denizli Ramazan imsakiyesi)
Denizli iftar vakti belli oldu. 2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Denizli'de yaşayan ve oruç tutan vatandaşlar güncel imsakiye bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile birlikte Denizli'nin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Peki, Denizli'de iftar saat kaçta, akşam ezanı ne zaman okunacak? Oruç saat kaçta açılacak? İşte 3 Mart 2025 Denizli iftar saati.
Denizli'de yaşayan Ramazan ayının üçüncü günü oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar, 3 Mart 2025 tarihli Denizli iftar saatlerini gündemine aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2025 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, Denizli'de iftar saati ve akşam ezanı vakti belli oldu. İşte 3 Mart 2025 Denizli iftar vakti.