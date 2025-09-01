Denizli, Karabük, Kastamonu ve Aydın'da orman yangını: 5 kişi gözaltına alındı

AYDIN

Bir yangın haberi de Aydın'ın Efeler ilçesinden geldi. Pınardere Mahallesinde, zeytinlik ve ormanlık alandan alevler yükseldi.



Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki bir çalışma, tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın sonucu çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangının enerjisi düşürüldü.



Alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.