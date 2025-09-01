Denizli, Karabük, Kastamonu ve Aydın'da orman yangını: 5 kişi gözaltına alındı

Denizli'deki orman yangını dört gündür devam ediyor, iki mahalle tahliye edildi. Karabük'te de alevlerle mücadele var. Yangın Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Araç, Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ekiplerin zamanla yarışı sürüyor. Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ikinci bir yangın haberi geldi. İlçede 6 köy boşaltıldı. Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür orman yangınıyla mücadele edilirken, 2 mahalle tahliye edildi. 

Karabük'te çıkan orman yangını, Kastamonu'da yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler hasar gördü. 

Kastamonu-Karabük sınırında ikinci bir yangın haberi geldi.  Yangınlar nedeniyle 6 köy boşaltılırken, yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. 
Aydın'ın Efeler ilçesindeki ormanda çıkan yangına karadan müdahale devam ederken, 2 itfaiye eri ve 1 orman işçisi yaralandı.

BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Yumaklı paylaşımında,  

"-Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü

-Bartın Ulus’taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. 

-Aydın - Efeler’deki yangının enerjisi düşürüldü 

-Çanakkale - Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı

-Karabük - Eflani ve Kastamonu - Araç’taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

DENİZLİ'DE YANGIN 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki otluk alandan 29 Ağustos Cuma günü alevler yükseldi.

Yangın kısa sürede yan taraftaki ormana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı.

Hem şiddetli rüzgar hem de sarp arazi yapısı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter alevler söndürme çalışmalarına yeniden destek vermeye başladı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Denizli Buldan'daki yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor." dedi.

Zaman zaman yön değiştiren rüzgar, sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.

Söndürme çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.

Ormanın içindeki su alma noktalarına da köylüler tankerlerle su taşıdı.

KARABÜK

Karabük'te de alevlerle mücadele var.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Kesim işçisi olarak çalışan 5 Afgan uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar Safranbolu Adliyesine sevk edildi.

5 kişiden 4'üne çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

ALEVLER KASTAMONU'YA ULAŞTI

Karabük'teki yangında alevler Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

KASTAMONU-KARABÜK SINIRINDA İKİNCİ YANGIN

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

5 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Yangınlar nedeniyle 6 köy boşaltıldı.

Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliği’nden Araç ilçesinde devam eden iki orman yangınıyla ilgili açıklama yapıldı. Tahliye edilen köy sayısının 6’ya yükseltildiğinin duyurulduğu açıklamada, köylerdeki vatandaşların ve hayvanların güvenli barınma alanlarına yerleştirildiği ifade edildi. 

Herhangi bir can kaybının olmadığının kaydedildiği açıklamada, "Güzelce köyünde 31 vatandaşımız, 6 adet büyükbaş hayvan, 100 adet küçükbaş hayvan, Kızılören köyünde 64 vatandaş, 100 adet büyükbaş hayvan, Ahatlar köyünde 74 vatandaş, İhsanlı köyünde 48 vatandaş, 80 adet büyükbaş hayvan, 60 adet küçükbaş hayvan, Akgeçit köyünde 150 vatandaş, 150 adet büyük/küçükbaş hayvan, Şiringüney köyünde 70 vatandaş tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar güvenli barınma alanlarına yerleştirilmişlerdir." denildi.

AYDIN

Bir yangın haberi de Aydın'ın Efeler ilçesinden geldi. Pınardere Mahallesinde, zeytinlik ve ormanlık alandan alevler yükseldi. 

Yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. 

Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Emniyet Müdürlüğümüzün atış poligonundaki bir çalışma, tadilat sahasında spiralden çıkan bir yangın sonucu çevreye yayıldı. İlk andan itibaren bütün ekiplerimiz bölgeye geldi ve müdahaleye başladılar." ifadelerini kullandı.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangının enerjisi düşürüldü. 

Alevleri tamamen kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

