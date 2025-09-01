Denizli, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

Denizli'deki orman yangını dört gündür devam ediyor, iki mahalle tahliye edildi. Karabük'te de alevlerle mücadele var. Yangın Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Araç, Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ekiplerin zamanla yarışı sürüyor. Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ikinci bir yangın haberi geldi. İlçede 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür orman yangınıyla mücadele edilirken, 2 mahalle tahliye edildi. 

Karabük'te çıkan orman yangını, Kastamonu'da yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler hasar gördü. 

Kastamonu-Karabük sınırında ikinci bir yangın haberi geldi.  Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.

DENİZLİ'DE YANGIN 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki otluk alandan 29 Ağustos Cuma günü alevler yükseldi.

Yangın kısa sürede yan taraftaki ormana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı.

Hem şiddetli rüzgar hem de sarp arazi yapısı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

İKİ MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı.

Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor.

Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

Havanın aydınlanmasıyla 1 uçak ile 27 helikopter alevler söndürme çalışmalarına yeniden destek vermeye başladı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Denizli Buldan'daki yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor." dedi.

Zaman zaman yön değiştiren rüzgar, sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı.

Söndürme çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.

Ormanın içindeki su alma noktalarına da köylüler tankerlerle su taşıdı.

KARABÜK

Karabük'te de alevlerle mücadele var.

Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yangına, 9 helikopter, yangın yönetim aracı, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

ALEVLER KASTAMONU'YA ULAŞTI

Karabük'teki yangında alevler Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

KASTAMONU-KARABÜK SINIRINDA İKİNCİ YANGIN

Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ormanlık alanda yangın çıktı.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

5 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Yangınlar nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.

Güzelce köyü yangın nedeniyle boşaltılmış, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirilmişti.

