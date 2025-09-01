Denizli, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan yabancı uyruklu 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi.

Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.