Denizli, Karabük ve Kastamonu'da orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
Denizli'deki orman yangını dört gündür devam ediyor, iki mahalle tahliye edildi. Karabük'te de alevlerle mücadele var. Yangın Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Araç, Safranbolu ve Eflani ilçelerinde ekiplerin zamanla yarışı sürüyor. Kastamonu'nun Araç ilçesi Karabük sınırında ikinci bir yangın haberi geldi. İlçede 5 yerleşim yeri boşaltıldı. Yangınla ilgili 5 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4 gündür orman yangınıyla mücadele edilirken, 2 mahalle tahliye edildi.
Karabük'te çıkan orman yangını, Kastamonu'da yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler hasar gördü.