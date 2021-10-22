Denizli Sağlık Parkı heykellerini tartışıyor

Haberler - DHA 22.10.2021 - 10:30 | Son Güncelleme : 22.10.2021 - 10:57
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin Covid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik Sağlık Parkı'nda yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden oldu.
Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve spor aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller de konuldu.
Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, "Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir" dedi.
Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, "Bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık. Objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, "Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Objeler sağlık çalışanlarının dünyaya faydalarını göstermek için yapıldı. Objeleri belediyemizin personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Burada kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır" dedi.
Geçtiğimiz mayıs ayında da Diyarbakır'daki çevre düzenlemesi için yapılan alana kentle özdeşleşmiş olan karpuz içindeki bebek, kadayıf ustası, hasır bilezik, halay ekibi gibi figürlerin bulunduğu maketler yerleştirilmişti.
Heykeller eleştirilerin odağı olmuş ve daha sonra kaldırılmıştı.