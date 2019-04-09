Denizli'de 1500 yıllık 2 kitap bulundu
Anadolu Ajansı
Denizli'de Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığına ve çeşitli hastalıklardan koruduğuna inanılan Mısır menşeli 1500 yıllık 2 kitap ele geçirildi. Kitapları satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
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1Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.
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2Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıları takibe alan emniyet ekipleri, şehir merkezinde durdukları otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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3Otomobildeki aramada, naylon poşet ve peçeteye sarılı ve üzerinde altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 kitap bulundu.
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KİTAPLARIN 1500 YILLIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİPamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından incelenen renkli papirüs yapraklardan oluşan kitapların 1500 yıllık orijinal tarihi eserler olduğu ortaya çıktı.
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5Mısır menşeli eserlerin, Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığı ve çeşitli hastalıklardan koruduğuna inanıldığı ve "amuled" olarak adlandırıldığı belirtildi. Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.