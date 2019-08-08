Denizli'de 6.0 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı
Denizli'de saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan 6 dakika öncesinde ise 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
-
1
İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı.
-
2Son deprem saat 14.25'te meydana geldi. Merkez üssü Bozkurt ilçesi olan depremin büyüklüğü 6.0 olarak kaydedildi. Şiddetli deprem niteliğindeki sarsıntı, 7.09 kilometre derinlikte gerçekleşti.
-
3
YIKILAN BİNALAR VARİlçede bazı binaların yıkıldığı, enkaz altında kalan vatandaşlar olduğu belirtiliyor. İlçede büyük bir panik yaşandığı öğrenildi. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
-
4
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMANTV'ye konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Can kaybı yok, ufak yaralanmalar var. Çöken evlerin altında kalanlar oldu" diye konuştu.
-
5
6 DAKİKA ÖNCE 4.2AFAD verilerine göre saat 14.19'de ise 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin derinliği ise 17,79 kilometre olarak kaydedildi.
-
6Sarsıntılar Antalya, Burdur ve Isparta'da da hissedildi.
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14