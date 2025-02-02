Denizli'de 7 katlı rezidansta yangın: 4 yıl önce de yangın çıkmış
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı apart otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 11 kişinin kurtarıldığı binada 4 yıl önce de yangın çıktığı ortaya çıkarken, binada yangın merdiveninin bulunmadığı iddia edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653. Sokak'ta 7 katlı bir rezidansta çıkan yangına müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dairelerde mahsur kalanlara tek tek ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sepetli merdivenli araçlarla tahliyeleri gerçekleştiriyor.