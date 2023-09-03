Denizli'de 7 kişinin öldüğü kaza: Direksiyon kitlendi
Denizli'de kum yüklü kamyonunun çarptığı otobüste ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Ölenlerden 5'i İzmir'de, 2'si ise Aydın'da son yolculuklarına uğurlandı.
Kaza, dün saat 05.00 sıralarında, Denizli- Ankara kara yolunun Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi kesiminde meydana geldi.
Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Bekir Atman'ın kullandığı kum yüklü kamyon refüjü aşıp bariyerleri parçalayarak karşı yönden gelen İbrahim Sungur yönetimindeki otobüse çarptı.