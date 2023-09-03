Denizli'de 7 kişinin öldüğü kaza: Direksiyon kitlendi

Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve otobüs şarampole devrildi. Kazada, otobüsteki polis memuru Birol Küçük, Ümran Yıldız, Bahar Şahar, Engin Güler, Derya Can ve Emel Özcan hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan kazada ölen Emel Özcan'ın eşi Necati Özcan da dün hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 7'ye çıktı. 9'u ağır 41 yaralının ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.



"DİREKSİYON KİLİTLENDİ"



Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. 48 kişinin bulunduğu otobüstekilerin İzmir'den Kayseri'deki bir düğüne giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralı kamyon şoförü Bekir Atman'ın jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, kazanın aracının direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazanın soruşturulması için 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.