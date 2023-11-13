Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı

Denizli’de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip eden koca, eşini ve arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Ciinayetin ardından aynı silahla yaşamına son veren kocanın 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 1

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat ustası olan Emin Ülker (38) (Fotoğraftaki) takip ettiği eşi Özlem Ülker (38) ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37), sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 3

Sağlık ekipleri, Cavlak'ın (Fotoğraftaki) hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 4

Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 5

OLAY YERİ YAKININDA İNTİHAR ETTİ

Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker'in yakalanması için çalışma başlattı. Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak'taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker'in olayda kullandığı tüfeği çenesini altına dayayarak intihar ettiği belirlendi.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 6

Her iki olay yerinde yapılan inceleme sonrası Cavlak ve Ülker'in cansız bedenleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 7

Yapılan araştırmada, Emin Ülker'in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 8

OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı - 9

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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