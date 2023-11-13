Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı

OLAYDAN 4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞ

Bu arada yapılan incelemede Emin Ülker'in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun" ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.