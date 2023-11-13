Denizli'de aldatıldığından şüphe eden koca dehşet saçtı
Denizli’de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip eden koca, eşini ve arkadaşını sokak ortasında pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Ciinayetin ardından aynı silahla yaşamına son veren kocanın 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde inşaat ustası olan Emin Ülker (38) (Fotoğraftaki) takip ettiği eşi Özlem Ülker (38) ile arkadaşı Yusuf Cavlak'a (37), sokakta birlikte yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı.