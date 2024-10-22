Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı!
Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan vahşette, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen K. Pekdemir (28), babası Süleyman Pekdemir (60) ve ağabeyi Muhammet Pekdemir'i (35) bıçaklayarak öldürdü, ardından evi ateşe verip kaçtı.
Olay, Aydoğdu Mahallesi'nde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde temin etmek için babasından para isteyen K. Pekdemir, çıkan tartışmanın ardından babası ve ağabeyini bıçakladı.