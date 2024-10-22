Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı!

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan vahşette, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen K. Pekdemir (28), babası Süleyman Pekdemir (60) ve ağabeyi Muhammet Pekdemir'i (35) bıçaklayarak öldürdü, ardından evi ateşe verip kaçtı.

Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı! - 1

Olay, Aydoğdu Mahallesi'nde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde temin etmek için babasından para isteyen K. Pekdemir, çıkan tartışmanın ardından babası ve ağabeyini bıçakladı.

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Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı! - 2

Saldırının ardından evi ateşe vererek olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yakalandı. Yangın söndürüldüğünde, baba ve oğlun cansız bedenleriyle karşılaşıldı.

Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı! - 3

Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, olay sonrası bir şahsın motosikletle bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, şüpheli K. Pekdemir ilçe merkezinde yakalandı.

Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı! - 4

Jandarmadaki ifadesinde çelişkili bilgiler veren Pekdemir, önce "Bıçakla öldürdüm" derken, sonrasında "Tüfekle vurdum" ifadelerini kullandı.

Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı! - 5

Olayın yaşandığı evde, Süleyman ve Muhammet Pekdemir'in birlikte yaşadığı, Süleyman Pekdemir'in bir süre önce eşinden boşandığı ve eşinin kent merkezinde başka bir oğluyla yaşadığı öğrenildi.

Denizli'de dehşet: Babası ve kardeşini yaralayıp diri diri yaktı! - 6

Uyuşturucu bağımlısı olan K. Pekdemir'in babasıyla sık sık para yüzünden tartıştığı iddia edildi.

Şüphelinin yakalanmasının ardından, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı inceleme başlattı.

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