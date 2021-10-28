Denizli'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin son yolculuğuna uğurlandı

Karaca, yaptığı konuşmada, Şirin'in ailesini yakından tanıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bizim için çok üzüntülü bir gün. Burada hep birlikte, bir kızımızın daha canı yanmasın diye oturduk. 5 dakika sustuktan sonra, artık susmayalım. 'Bir kızımız ve kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin' diyoruz. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyiydi. İnsanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah evdeki hayvanını bırakın, sokaktakiler besleyen birisiydi. Bütün kadınlara başsağlığı diliyorum."