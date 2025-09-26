Denizli’de hasat başladı: Türkiye'de üretimde 5’inci sırada

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, törende yaptığı açıklamada, "Bugün Denizli’mizin Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'ndeyiz. Nar hasadı için burada bulunmaktayız. Özellikle ilimizde 25 bin dekar alanda Hicaz narı yetiştirilmektedir. Hicaz narının bölgemizdeki kalitesi, brix değeri oldukça yüksek. Bu kapsamda üretilen toplam ürünün yüzde 70-80'i ihracata gidiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, bizim narda yapmış olduğumuz önemli çalışmalarımız var. Akdeniz meyve sineği ile ilgili biyoteknik mücadele kapsamında, yine unlu bit ile ilgili yapmış olduğumuz biyolojik mücadele çalışmalarıyla bölgemizdeki üretilen ürünün daha kaliteli olmasını sağladık. Bu kapsamda da ürünün ihracatçı firmalar tarafından daha çok tercih edilmesini sağladık. İlimizde toplamda 50-60 bin ton civarında rekolte beklenmektedir. Bugün de burada, narımızın hasat için olgunluğa gelmiş olması sebebiyle hasadını başlatmak adına Valimizin ve il protokolümüzün katılımıyla hasat etkinliğimizi gerçekleştirdik. Önceki yıllarda, üretimi yapılan narların yüzde 70-80'i Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya ihraç edilmişti, inşallah bu yıl içerisinde üretilen ürününde hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum Tüm üreticilerimiz için bol kazançlar diliyorum" dedi





