Denizli'de kanlı miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşi ve yengesini öldürdü

Süreyya Acar ve Zennur Acar 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Tüfekle gelen Ağabey Şerife Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile onun eşi Zennur Acar’a tüfekle ateş etti. Olay yerinde Acar ailesi hayatını kaybetti. Ağabey Şerife Ali Acar olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya ve Zennur Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.