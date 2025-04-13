Denizli'de kanlı miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşi ve yengesini öldürdü
Denizli'de iki kardeş arasında miras nedeniyle yaşanan kavgada, öfkeli ağabey hem kardeşini hem yengesini tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan ağabey aranıyor.
Cinayetler Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde işlendi. Bugün öğle saatlerinde iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, Şerif Ali Acar isimli ağabey ile kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar’ın eşi Zennur Acar katıldı. Tartışma sırasında öfkesine yenilen Şerif Ali Acar, evine giderek tüfeğini aldı.