Denizli'de kanlı miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşi ve yengesini öldürdü

Denizli'de iki kardeş arasında miras nedeniyle yaşanan kavgada, öfkeli ağabey hem kardeşini hem yengesini tüfekle vurarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan ağabey aranıyor.

Denizli'de kanlı miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşi ve yengesini öldürdü - 1

Cinayetler Acıpayam ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde işlendi. Bugün öğle saatlerinde iki kardeş arasında miras paylaşımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, Şerif Ali Acar isimli ağabey ile kardeşi Süreyya Acar arasında sokakta başlayan tartışmaya Süreyya Acar’ın eşi Zennur Acar katıldı. Tartışma sırasında öfkesine yenilen Şerif Ali Acar, evine giderek tüfeğini aldı.

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Denizli'de kanlı miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşi ve yengesini öldürdü - 2

Süreyya Acar ve Zennur Acar 20 KS 492 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Tüfekle gelen Ağabey Şerife Ali Acar, kardeşi Süreyya Acar ile onun eşi Zennur Acar’a tüfekle ateş etti. Olay yerinde Acar ailesi hayatını kaybetti. Ağabey Şerife Ali Acar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Süreyya ve Zennur Acar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Denizli'de kanlı miras kavgası: Ağabey tüfekle kardeşi ve yengesini öldürdü - 3

KATİL ZANLISI AĞABEY ARANIYOR

Süreyya ve Zennur ailesinin 2 çocukları olduğu öğrenildi. Otomobilde hayatını kaybeden karı ve koca olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılacak. Cinayetin ardından kaçan zanlı Şerif Ali Acar için jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

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