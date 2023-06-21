Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı
Denizli’ni Çardak ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.
Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu'nda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı TIR, karşı şeride geçerek Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.