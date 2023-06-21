Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı

Denizli’ni Çardak ilçesinde karşı şeride geçen TIR'ın yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6’sı ağır 20 kişi yaralandı.

Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 1

Çardak ilçesi Denizli - Afyonkarahisar Kara Yolu'nda Ankara istikametine doğru seyir halinde olan Beytullah Kağnıcı idaresindeki 42 VD 664 plakalı TIR, karşı şeride geçerek Düzce’den Muğla’nın Bodrum ilçesine giden 81 DV 370 plakalı yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 2

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen TIR toprak yığınına vururken, otobüsün sol tarafı demir yığınına döndü.

Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 3

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6’sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 4

Olay yeri incelemenin ardından cansız bedenlerin morga kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma

Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 5
Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 6
Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı - 7
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