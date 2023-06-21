Denizli'de karşı şeride geçen TIR, otobüsle kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6’sı ağır 20 yaralı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, TIR sürücüsü Beytullah Kağnıcı ile otobüste yolcu konumunda bulunan Sevgi Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi, 6’sı ağır 20 yaralı ise Çardak ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.