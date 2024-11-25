Denizli'de korkutan olay!10 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu
Denizli'de okul çıkışı arkadaşlarıyla kaldırımda yürürken biranda yola inen 5. sınıf öğrencisi, kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın ardından kamyonun altına düşen öğrencinin, arkadaşları tarafından çekilip ezilmekten kurtarıldığı anlar güvenlik kameraları ile görüntülendi.
Olay, Merkezefendi ilçesi Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; okul çıkışı eve giderken arkadaşlarıyla kaldırımda yürüyen Namık Kemal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi B.E.Ö., arkadaşlarıyla sohbet edip ilerlerken bir anlık dalgınlığı sonucu yola indi.