Denizli'de maden kazası: Kurtarma çalışmalarda 22. saat
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün öğle saatlerinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göz teması sağlanan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, madende devam eden göçükler çalışmaları güçleştiriyor.
Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş firması tarafından işletilen krom madeninde dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi.
Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldı.