Denizli'de maden kazası: Kurtarma çalışmalarda 22. saat

Kurtarma çalışmalarına katılan madenci, "Göçük altında kalan mesai arkadaşlarımızla hem gözle hem de sesle irtibatı sağladık. Hem kurtarma çalışmalarına katılanların hem de göçük altındaki kardeşlerimizin emniyetini alarak çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz. Emniyetli bir şekilde kendilerini almaya çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı birkaç saat içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.