Denizli'de maden kazası: Bir işçi 25 saat sonra kurtarıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş firması tarafından işletilen krom madeninde dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi.

Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler kurtarma çalışmalarına başladı. 

Karaismailler Mahallesi'ndeki özel bir krom madeninde mahsur kalan işçilerden Ömer Duran, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 25 saat sonra kurtarıldı.

Ekiplerin diğer işçi Hüseyin Turan'ı kurtarma çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalara maden işçileri de destek veriyor.

Olay yerine gelen Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun çalışmaları yerinde takip ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, diğer işçiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.

Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

