Denizli'de maden kazası: Bir işçi 25 saat sonra kurtarıldı
Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki madende dün meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri, ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kromtaş firması tarafından işletilen krom madeninde dün saat 15.30 saatlerinde göçük meydana geldi.
Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, Beyağaçlı Hüseyin Turan ve madenin bulunduğu köyde ikamet eden Ömer Duran mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekipler kurtarma çalışmalarına başladı.