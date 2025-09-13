Denizli'de maden kazası: Bir işçi 25 saat sonra kurtarıldı

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Cankaloğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza soruşturmanın akabinde zaten gerekli kapatma cezasıyla birlikte olay yerinde inceleme, denetleme faaliyetleri devam edecek." dedi.



Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağında dün göçük meydana gelmiş, olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.