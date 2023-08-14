Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp konteynerinde 2 yavru sokak kedisi ölü olarak bulundu. Çevredeki aramada bir de yaralı yavru kediyle karşılaşıldı. Polis, kedileri öldürüp, kötü muamelede bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
Kayaköy Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki çöp konteynerinde 2 ölü sokak kedisi olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.