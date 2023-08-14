Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu

Olay yerine gelen Denizli Havyan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe de “Maalesef buradaki dostlarımız dövülerek katledilmiş ve çöpe atılmış. Buradan hayvan düşmanlarına şu söylüyorum; Hiçbir hayvan bir insanı öldürüp, çöpe atmadı bugüne kadar. Sokaktaki dostlarımıza iyi davranalım. Bugün sokaktaki hayvanları katleden, yarın insanları da katleder." diye konuştu.