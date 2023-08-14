Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp konteynerinde 2 yavru sokak kedisi ölü olarak bulundu. Çevredeki aramada bir de yaralı yavru kediyle karşılaşıldı. Polis, kedileri öldürüp, kötü muamelede bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu - 1

Kayaköy Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki çöp konteynerinde 2 ölü sokak kedisi olduğunu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu - 2

Ekiplerin yaptığı incelemede iki yavru sokak kedisinin dövülerek öldürüldüğü belirlendi.

Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu - 3

İki yavru kedinin cansız bedenleri incelenmek üzere Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu - 4

Bölgede darbedilmiş bir de yavru kedi bulundu. Yaralı kedi tedavisi için veterinere götürüldü. Polis, kedileri öldürüp, kötü muamelede bulunan kişi ya da kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu - 5

"ARTIK YETER, HAYVANLARDAN NE İSTİYORLAR"

Beslediği sokak kedilerinin çöp konteynerinde ölü olarak görüp, gözyaşlarını tutamayan Rukiye Akçay, "Evimde de bir kedim var. Kedilerin cansız bedenlerini görünce dehşete düştüm. Artık yeter ne istiyorlar bu hayvanlardan ? Ne yapmaya çalışıyorlar?" ifadelerini kullandı.

Denizli'de öldürülmüş 2 yavru kedi bulundu - 6

Olay yerine gelen Denizli Havyan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe de “Maalesef buradaki dostlarımız dövülerek katledilmiş ve çöpe atılmış. Buradan hayvan düşmanlarına şu söylüyorum; Hiçbir hayvan bir insanı öldürüp, çöpe atmadı bugüne kadar. Sokaktaki dostlarımıza iyi davranalım. Bugün sokaktaki hayvanları katleden, yarın insanları da katleder." diye konuştu.

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