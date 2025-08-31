Denizli'de orman yangını Aydın'a sıçradı: 3 gündür sürüyor

YANGIN SÖNDERME HAVUZLARI KULLANILIYOR

Vatandaşlar da traktörlerine taktıkları su tankerleri ile helikopterlerin yangına daha hızlı müdahale etmesini sağlamak amacıyla yangın bölgesine yakın yangın söndürme havuzlarına su doldurarak mücadeleye destek oluyorlar.

Geceleri havadan desteğin kesildiği söndürme çalışmalarına karadan destek olmak için Denizli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir ve Isparta'dan ekipler de bölgede görev yapıyor.