Denizli'de orman yangını Aydın'a sıçradı: 3 gündür sürüyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın, rüzgarın şiddetiyle ilerlemeye devam ediyor. Aydın'a sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 27 Ağustos Çarşamba günü başlayan yangınla mücadeleye devam ediliyor.
Buldan ilçesinin Çatak Mahallesi'nde başlayan yangın Denizli il sınırlarını aşarak Aydın iline sıçradı. Kumralı ve Gereyli mevkilerini aşarak Bostanyerine Mahallesi'ne ulaşan alevler, Bölmekaya ile Sazak mahallelerine doğru ilerliyor.