Denizli'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı

Denizli'de orman yangını çıktı. Honaz'da başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaçay Mahallesi Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda saat 13.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı üç helikopter, 10 arazöz, iş makinesi, dört ilk müdahale aracı ve 78 personel sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

