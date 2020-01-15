Denizli'de Roma İmparatoru Nero'nun heykeline ait mermer baş bulundu

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019 kazı sezonundaki çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada geniş bir alanı kapsayan antik kent içinde kazı, restorasyon ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.