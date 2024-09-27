Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler
Denizli'de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Tüfekle vurulan 10 keçinin telef olduğu olayda, sahiplerinin yaşatmak için omzunda taşıdığı keçilerin inlemesi yürekleri sızlattı.
Denizli'nin Tavas ilçesi Çakıroluk-Naldöken mevkisinde Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi öldü.