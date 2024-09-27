Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler

Denizli'de keçi sürüsüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşun yağdırıldı. Tüfekle vurulan 10 keçinin telef olduğu olayda, sahiplerinin yaşatmak için omzunda taşıdığı keçilerin inlemesi yürekleri sızlattı.

Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler - 1

Denizli'nin Tavas ilçesi Çakıroluk-Naldöken mevkisinde Halil Kocabıyık’a ait olan ve kırsal alanda konaklayan keçi sürüsüne, gecenin ilerleyen saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Tüfekle yapılan saldırıda kurşunların hedefi olan 10 keçi öldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler - 2

Sabah sürüsünü otlatmak için kırsala çelen çoban, farklı bölgelerdeki ölü ve yaralı keçileri görünce büyük üzüntü yaşadı.

Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler - 3

ÇABALARI YETERLİ OLMADI

Yaralı 2 keçiyi yaşatmak için büyük çaba harcayan çoban, omzuna aldığı onlarca kilo ağırlığındaki hayvanları veterinere yetiştirmek için kilometrelerce taşıdı. Son nefeslerini verirken çıkardıkları inlemeler yürekleri sızlatan küçükbaş hayvanlar, sahiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler - 4

"RESMEN KATLİAM YAPMIŞLAR"

"Canımızı yaktılar, resmen katliam yapmışlar." diyen sürü sahibi Halil Kocabıyık, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti:

"Dün sabaha karşı Çakıroluk mevkisi Naldöken yerine sürüleri gütmek için gittiğimde yol üzerinde belirli aralıklarda ölmüş ve yaralı şekilde keçileri gördüğümde neye uğradığımı şaşırdım.

Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler - 5

Yaralı keçilerin bağırtısı ve inlemeleri kulağımdan gitmiyor. Yaralı keçileri sırtımızda taşıyarak getirdik. Saldırı anında korkup kaçan birçok keçimizi de bulamadık.

Denizli'de vahşet: 10 keçiyi kurşuna dizdiler - 6

Bu insanlık değil dilsiz günahsız hayvanlardan ne istediniz. Onlar bizim evlatlarımızdı, canımızdı. Şu ana kadar 10 keçimiz telef oldu."

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