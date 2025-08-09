Denizli'de vahşet: Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor tutuklandı

Denizli'de yatalak annesini döverek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması devam annenin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; iki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin iki aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

İKİ SAAT BOYUNCA DAYAK

Yaşlı kadının dövüldüğünün ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin doktor oğlu M.G. (37) tarafından dövüldüğünü belirledi.

"Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

TUTUKLANDI

7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen M.G., polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan anne H.G.G., beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine nakil edildi.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen annenin tedavisine devam edildiği ifade edildi.

