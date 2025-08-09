Denizli'de vahşet: Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Denizli'de yatalak annesini döverek komalık eden şizofreni hastası doktor oğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beyin kanaması devam annenin, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda; iki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin iki aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.