Denizli'de vahşet: Doktor evlat, iki saat boyunca yatalak annesini dövdü
Denizli'de doktor olan şizofreni hastası oğlu tarafından yaklaşık iki saat dövülen yatalak kadının, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdiği bildirildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin iki aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.