Denizli'de vahşet: Doktor evlat, iki saat boyunca yatalak annesini dövdü

Denizli'de doktor olan şizofreni hastası oğlu tarafından yaklaşık iki saat dövülen yatalak kadının, geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya girdiği bildirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki yıldır yatalak olan H.G.G.'nin iki aydır bakıcılığını yapan A.K., sabah anahtarıyla dairenin kapısını açıp içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Yaşlı kadının kanlar içerisinde yerde baygın halde yattığını göre kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından, yatalak kadını ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi (PAÜ) Hastanesi'ne sevk etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen yaşlı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERA KAYDI KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşlı kadının darp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından dairedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.G.G.'nin 37 yaşındaki oğlu M.G. tarafından dövüldüğünü belirledi.

"Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan" diyen M.G.'nin gece 23.30'dan 01.30'a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi.

Aldığı darbelerin ardından "Allah" diye feryat eden kadının, çektiği acıya rağmen hiçbir şey yapamayıp yüzünü korumaya çalışması görüldü.

BAKICIYA TEHDİT İDDİASI

Olayın ortaya çıkıp, annesinin tedavi altına alınmasından bakıcıyı sorumlu tutan M.G.'nin "O bakıcıyı da balkondan aşağıya atarak öldüreceğim." diye tehdit ettiği iddia edilirken A.K., cani evlattan şikayetçi oldu.

Annesini daha önceden de defalarca dövdüğü ileri sürülen M.G.'nin 7 sene tıp okuduğu, babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

