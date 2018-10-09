Denizli'de yağış hayatı olumsuz etkiledi
Anadolu Ajansı, DHA
Denizli kent merkezi ve Kale ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı.
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1Denizli'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, trafikte aksamalar yaşandı.
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2Kent merkezinde akşam şiddetlenen yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, aniden bastıran dolu ve yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.
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3Trafiğe kapalı olan ve belediye otobüslerinin kullandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki iş yerlerini de aşırı yağış nedeniyle su bastı.
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4İtfaiye ekipleri, rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etti. İş yerlerinin sahipleri de belediye ekiplerinin yardımıyla biriken suyu boşalttı. Yağış nedeniyle yollarda toplanan rusubat görevlilerce temizlendi.
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5Kale ilçesinde de akşam aniden bastıran yağış ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerinin önündeki tenteler çöktü.
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6Çarşı Meydanı'nda da kaldırım boyuna ulaşan yağmur suları nedeniyle araçların sürücüleri yolda ilerlemekte güçlük çekti.
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