Denizli'deki heykellere tepki sürüyor

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin yaptığı corona virüs döneminde sağlık çalışanlarının desteğini yansıttığı ileri sürülen heykellere tepkiler sürüyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Haberler - DHA 25.10.2021 - 09:55

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Denizli'de sağlık çalışanlarını simgelediği öne sürülen heykellere tepki sürüyor.

Son tepki AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. 

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Sosyal medyada tartışmalara konu olan Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık personeline ithafen yaptırılan heykellerle ilgili konuşan Özkan, "Sanat kabiliyetlerimizi ve vatandaşlarımızın göz zevkini adeta aşağılamak suretiyle, ülkemizi çok farklı bir noktada tartışmanın içine sokmaya gayret ediyorlar" diye konuştu.
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Heykellerden CHP'lilerin dahi korktuğunu savunan Özkan şunları söyledi:

"Ülkemizin yaşadığı süreçle ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bugüne kadar maalesef, kalitede belirli bir noktaya gelememiş CHP'nin sanat ve heykelcilik anlayışı, bu kez kalitesizlik ve ucubelikte bir yarış içerisine girip 'acaba, burada kendimizden söz ettirebilir miyiz?' anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. 

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"DERHAL KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Merkezefendi'deki bu heykel şehrimize, sanatımıza, vatandaşlarımıza hatta CHP'ye oy vermiş hemşehrilerimize dahi hakaret ve saldırı niteliğine dönüşmüştür. Vatandaşlarımızı,  çocuklarımızı korkutan ve ucubelikte yarışan bu heykellerin elbette bütün dünyada sanat çevrelerinin beklediği gibi derhal kaldırılmasını istiyoruz."
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NE OLMUŞTU?

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, corona virüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.
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Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik Sağlık Parkı'nda yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tartışmalara neden olmuştu.
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