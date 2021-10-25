Denizli'deki heykellere tepki sürüyor

Heykellerden CHP'lilerin dahi korktuğunu savunan Özkan şunları söyledi:

"Ülkemizin yaşadığı süreçle ilgili ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bugüne kadar maalesef, kalitede belirli bir noktaya gelememiş CHP'nin sanat ve heykelcilik anlayışı, bu kez kalitesizlik ve ucubelikte bir yarış içerisine girip 'acaba, burada kendimizden söz ettirebilir miyiz?' anlayışına sahip olduğunu görüyoruz.