Denizli'deki kuyu cinayetinde karar

Denizli'de iki gencin öldürülerek cesetlerinin kuyuya atılmasıyla ilgili davada karar açıklandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Hasan Akköse (19) ile İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp kuyuya atılmasına ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar Mustafa Akköse, Mehmet Görünmez, Ali İhsan Yıldırım, olay sırasında yaşları 18 yaşından küçük sanıklar O.Ç. ve H.Ö. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı. Taraf avukatları ve maktullerin yakınları da duruşma salonunda hazır bulundu.