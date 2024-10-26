Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, üçüncü günde devam ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü, devam eden yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadığını ve sosyal medyada yangına ait olduğu iddia edilen görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim Perşembe günü saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı.