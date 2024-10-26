Denizli'deki orman yangını üçüncü gününde

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARA YALANLAMA

Orman Genel Müdürlüğü, devam eden yangının yerleşim yerlerine tehdit oluşturmadığını ve sosyal medyada yangına ait olduğu iddia edilen görsellerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamaya göre, yangına gün boyunca 6 helikopter, 25 arazöz, 8 iş makinesi ve 715 personel ile müdahale ediliyor. Sarp ve kayalık arazi yapısı nedeniyle, yer ekiplerinin el aletleriyle yangının ilerleyişini durdurmak için şerit açarak çalıştığı ifade edildi.

Hava araçlarının yangına sürekli müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, iş makinelerinin yangın bölgesine ulaşımı kolaylaştırmak için yol açma çalışmalarına devam ettiği de vurgulandı.