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Denizli’deki vahşetin sebebi “haraç” çıktı (Elleri ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu)

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Alperen Yılmaz’ın cinayet şüphelileri Sadi Hoze ve ağabeyi Mahzar Hozer gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan iki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer, Yılmaz’ı haraç için öldürdüklerini itiraf etti.

Denizli’deki vahşetin sebebi “haraç” çıktı (Elleri ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu) - 1

Pamukkale’de elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Alperen Yılmaz’ın cinayet şüphelisi, Yılmaz’ı haraç için öldürdüklerini itiraf etti.

Olay, 15 Ekim’de Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünde bıçak yarası tespit edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Denizli’deki vahşetin sebebi “haraç” çıktı (Elleri ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu) - 2

Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi'nde oturan dolandırıcılık, uyuşturucu kullanmak, tehdit gibi suçlardan 9 ayrı suç kaydı bulunan Anıl Alperen Yılmaz’a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim’de kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Denizli’deki vahşetin sebebi “haraç” çıktı (Elleri ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu) - 3

“HARAÇ İÇİN ÖLDÜRDÜK” İTİRAFI

Soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, öldürülen Yılmaz'ın en son Ulus Caddesi’nde motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer ile ağabeyi Mahzar Hozer ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Hozer kardeşler gözaltına alındı.

Denizli’deki vahşetin sebebi “haraç” çıktı (Elleri ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu) - 4

İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer suçlarını itiraf edip, Yılmaz’ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istemesi üzerine bıçakla öldürüp, ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayıp, dereye yatağına attıklarını söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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