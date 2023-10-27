Denizli’deki vahşetin sebebi “haraç” çıktı (Elleri ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanmış halde bulundu)
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Alperen Yılmaz’ın cinayet şüphelileri Sadi Hoze ve ağabeyi Mahzar Hozer gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan iki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer, Yılmaz’ı haraç için öldürdüklerini itiraf etti.
Pamukkale’de elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Alperen Yılmaz’ın cinayet şüphelisi, Yılmaz’ı haraç için öldürdüklerini itiraf etti.
Olay, 15 Ekim’de Korucuk Mahallesi’nde meydana geldi. Çürüksu Deresi’nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünde bıçak yarası tespit edildi.