Denizli’nin ilk kadın neyzeni: 25 yılını adadı

''BİR ÇEŞİT MEDİTASYON''

25 yıl önce neyle tanıştıktan sonra 4 yıl boyunca ney dersi aldığını anlatan Koçoğlu, “Ney üflemeyi çok seviyorum. Ney, sadece bir müzik aleti değil aynı zamanda bir kültürün dışa vurum halidir. Ney üflerken dinlenmiyorum. Ney sesi insanlar üzerinde de çok etkili. Ney sesi, doğa seslerine en yakın sestir. Bu sebeple insanı kendi doğasına, huzura sessizliğe ve sakinliğe götürür. Bu sayede vücut ve kafa huzura kavuşur. Bu bir çeşit meditasyondur. Ney müzik aletinin ses tınısı diğer üflemeli çalgılardan çok farklıdır. Ney sesi, kişilerin ruhuna dokunduğu için dini amaçla kullanılmıştır. Tasavvuf edebiyatında da ney müzik aletinin yeri farklıdır. Neyin yapısı arka ve ön taraflarında çeşitli deliklerden oluşmasıdır” diye konuştu.