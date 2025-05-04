Denk kayıkları tekrar gün yüzüne çıkartılıyor
Kurtuluş Savaşı'nda cephelere ulaştırılması için İnebolu Limanı'na mühimmat taşıyan denk kayıkları, tekrar gün yüzüne çıkartılıyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşa edilen denk kayıkları, milli mücadele ruhunu anlatıyor.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Kurtuluş Savaşı'nda gemilerle getirilen mühimmatların İnebolu Limanı'na çıkartılmasını sağlayan ve zamanla tarihe yenik düşen denk kayıkları, milli mücadele ruhunu anlatmak için yeniden gün yüzüne çıkartılıyor.