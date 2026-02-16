Depo deşifre oldu, baskın düzenlendi. Litrelerce ele geçirildi, "Haberim yok" dedi

Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 21 litre sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki dağıtımı yapılan deponun yerini deşifre etti.