Depo deşifre oldu, baskın düzenlendi. Litrelerce ele geçirildi, "Haberim yok" dedi
16.02.2026 10:04
İHA
Adana'da sahte içki dağıtımı yapıldığı belirlenen depoya yapılan baskın düzenlendi. Olayla ilgili tutuklanan şüphelinin, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenildi.
Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 21 litre sahte içki ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente sahte içki dağıtımı yapılan deponun yerini deşifre etti.
Ekipler söz konusu depoya operasyon yaptı. Yapılan operasyonda T.T. (30) gözaltına alındı. Depoda bulunan yüzlerce şişenin içerisinde toplamda 21 bin litre sahte içki ele geçirildi.
İçkilere imha edilmek üzerine el konuldu.
HABERİ YOKMUŞ
Gözaltına alınan T.T.'nin sorgusunda, "İçkilerden haberim yok" dediği öğrenilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.