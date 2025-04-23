Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası

İstanbul'da yaşanabilecek olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların erişimine açık. AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde toplanma alanları sadece liste olarak değil, harita üzerinden görsel şekilde de sunulmaktadır.