Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası
Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul, olası bir deprem riski karşısında önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. 2025 yılı itibarıyla, İstanbul'daki vatandaşlar acil toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Deprem anında panik yaşamamak ve güvenli bir şekilde hareket edebilmek için toplanma alanınızı önceden bilmeniz hayati önem taşıyor. Peki, İstanbul deprem toplanma alanları nerede?
İstanbul'da yaşanabilecek olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların erişimine açık. AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde toplanma alanları sadece liste olarak değil, harita üzerinden görsel şekilde de sunulmaktadır.