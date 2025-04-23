Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası

Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehri olan İstanbul, olası bir deprem riski karşısında önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. 2025 yılı itibarıyla, İstanbul'daki vatandaşlar acil toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Deprem anında panik yaşamamak ve güvenli bir şekilde hareket edebilmek için toplanma alanınızı önceden bilmeniz hayati önem taşıyor. Peki, İstanbul deprem toplanma alanları nerede?

Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası - 1

İstanbul'da yaşanabilecek olası bir deprem sonrası güvenli bir bölgede toplanabilmek için AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından belirlenen toplanma alanları vatandaşların erişimine açık. AFAD'ın e-Devlet entegrasyonu sayesinde toplanma alanları sadece liste olarak değil, harita üzerinden görsel şekilde de sunulmaktadır.

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Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası - 2

Bu sayede bulunduğunuz noktaya yürüme mesafesindeki tüm alanları görebilir, en uygun güzergahı belirleyebilirsiniz. Bu alanlara ulaşmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası - 3

E-DEVLET DEPREM TOPLANMA ALANI SORGULAMA 2025

1- turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2- Arama çubuğuna “Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama” yazın.

3- T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz adrese en yakın toplanma alanlarını harita üzerinde görebilirsiniz.

DEPREM TOPLANMA ALANI HARİTASI İÇİN TIKLAYIN

Deprem acil toplanma alanları sorgulama 2025: İstanbul deprem toplanma alanları haritası - 4

İSTANBUL'DAKİ DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

2025 yılı itibarıyla İstanbul genelinde binlerce acil toplanma alanı belirlenmiş durumda. Bu alanlar genellikle şu kriterlere göre seçiliyor:

Açık ve geniş alanlar (parklar, okul bahçeleri, spor alanları)

Yüksek yapı yoğunluğunun az olduğu bölgeler

Enkaz riski bulunmayan güvenli alanlar

İstanbul’un bazı ilçelerinde öne çıkan toplanma alanları şunlardır:

Kadıköy: Fenerbahçe Parkı, Kalamış Marina çevresi

Beşiktaş: Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı

Bakırköy: Atatürk Ormanı, Yeşilköy Sahili

Üsküdar: Validebağ Korusu, Çengelköy Sahil Parkı

Ataşehir: İçerenköy Spor Alanı, Kayışdağı Mesire Alanı

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