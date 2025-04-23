Deprem anında dikkat edilmesi gerekenler: İletişim Başkanlığı paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır." uyarısında bulundu.
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması gerektiği bildirildi.