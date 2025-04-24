Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar

Deprem anında ne yapılması gerektiği, İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem riski her zaman gündemde. Ancak panik yapmak yerine, deprem anında doğru adımları bilmek hayat kurtarabilir. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? İşte adım adım güvenliğinizi sağlayacak önlemler.

Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 1

Depremler önlenemez ama alacağınız önlemlerle etkilerini en aza indirebilirsiniz. Evde deprem çantası hazırlamak, düzenli tatbikat yapmak ve aile bireylerini bilgilendirmek, kriz anında panik yapmadan doğru adımlar atmanıza yardımcı olur. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar.

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Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 2

1. SAKİN KALIN VE KENDİNİZİ KORUYUN

Deprem anında ilk kural sakin olmaktır. Panik, yanlış kararlar almanıza neden olabilir. Hemen yere çökün, başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın, sağlam bir nesnenin yanına (tercihen masa, koltuk gibi) tutunarak bekleyin. Bu üçlü kural “Çök-Kapan-Tutun” olarak bilinir.

Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 3

2. GÜVENLİ BİR YERE SIĞININ

Eğer masa ya da sağlam bir mobilya yakınınızda varsa, altına girin. Yoksa iç duvar kenarları, yatak yanı gibi devrilme riski düşük alanlara yönelin. Camlardan, aynalardan ve üzerinize düşebilecek eşyalardan uzak durun.

Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 4

3. ASANSÖR KULLANMAYIN

Deprem sırasında ya da hemen sonrasında asansör kullanmak son derece tehlikelidir. Elektrikler kesilebilir, asansörler arızalanabilir. Binadan çıkmanız gerekiyorsa merdivenleri kullanın ancak önce sarsıntının tamamen durduğundan emin olun.

Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 5

4. AÇIK ALANDAYSANIZ BU NOKTALARDAN UZAK DURUN

Deprem anında dışarıdaysanız binalardan, elektrik direklerinden, ağaçlardan ve reklam panolarından uzak durun. Açık, geniş bir alanda çömelip sarsıntının geçmesini bekleyin.

Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 6

5. ARAÇ İÇİNDEYSENİZ NE YAPMALISINIZ

Deprem anında araç kullanıyorsanız, güvenli bir şekilde sağa çekin ve aracı durdurun. Alt geçit, köprü veya ağaçların altı gibi riskli yerlerden kaçının. Sarsıntı bitene kadar araç içinde kalın.

Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar - 7

DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

1- Artçı sarsıntılar olabilir. Binaya hemen girmeyin.

2- Gaz, su ve elektrik vanalarını kapatın.

3- Yaralı varsa, ilk yardım uygulayın ve 112’yi arayın.

4- Radyo, internet ya da yetkili kurumlardan gelen bilgileri takip edin.

5- Gereksiz telefon kullanımıyla iletişim hatlarını meşgul etmeyin.

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