Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar
Deprem anında ne yapılması gerektiği, İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerin ardından vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için deprem riski her zaman gündemde. Ancak panik yapmak yerine, deprem anında doğru adımları bilmek hayat kurtarabilir. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? İşte adım adım güvenliğinizi sağlayacak önlemler.
Depremler önlenemez ama alacağınız önlemlerle etkilerini en aza indirebilirsiniz. Evde deprem çantası hazırlamak, düzenli tatbikat yapmak ve aile bireylerini bilgilendirmek, kriz anında panik yapmadan doğru adımlar atmanıza yardımcı olur. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar.