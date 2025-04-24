Deprem anında ne yapmalıyız? İşte hayat kurtaran adımlar

2. GÜVENLİ BİR YERE SIĞININ

Eğer masa ya da sağlam bir mobilya yakınınızda varsa, altına girin. Yoksa iç duvar kenarları, yatak yanı gibi devrilme riski düşük alanlara yönelin. Camlardan, aynalardan ve üzerinize düşebilecek eşyalardan uzak durun.