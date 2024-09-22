Deprem araçlarının şasi numaralarını çaldılar
Ankara'da bazı kişilerin hacizli, çalıntı ve kaçak yöntemlerle ülkeye getirilmiş otomobillerin şasi numaralarını deprem bölgelerinde hasar görmüş aynı model arabalarla değiştirerek change yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üzerinde haciz bulunan, kanuna aykırı yöntemlerle yurda sokulmuş ya da çalınmış otomobillerin şasi numarasını, deprem bölgesinde hasar gören aynı model araçlarla değiştiren kişilerin olduğunu belirledi.