Deprem araçlarının şasi numaralarını çaldılar

Ankara'da bazı kişilerin hacizli, çalıntı ve kaçak yöntemlerle ülkeye getirilmiş otomobillerin şasi numaralarını deprem bölgelerinde hasar görmüş aynı model arabalarla değiştirerek change yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Deprem araçlarının şasi numaralarını çaldılar - 1

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üzerinde haciz bulunan, kanuna aykırı yöntemlerle yurda sokulmuş ya da çalınmış otomobillerin şasi numarasını, deprem bölgesinde hasar gören aynı model araçlarla değiştiren kişilerin olduğunu belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem araçlarının şasi numaralarını çaldılar - 2

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için harekete geçen ekipler, 4 farklı otomobil yedek parçası satan iş yerine operasyon düzenledi.

Deprem araçlarının şasi numaralarını çaldılar - 3

Söz konusu dükkanlarda yapılan aramalarda şasesi silinmiş, kimliksiz ve yurtdışı kaynaklı 31 adet motor ve 19 şanzıman ele geçirildi.

Deprem araçlarının şasi numaralarını çaldılar - 4

Operasyonda yakalanan 4 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen parçaların kriminal laboratuvarda uzmanlar tarafından inceleneceği belirtildi.

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