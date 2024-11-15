Deprem avcıları 25 diri fay yakaladı: 11 bin yıllık izler bile var

Depremin yüzeyde bıraktığı izin hendek duvarlarında görülebildiğini aktaran Elmacı, şöyle konuştu:

"Bunların özel yöntemlerle yaşlarını belirledik. Bunları yaşlandırdıktan sonra depremlerin tarihleri arasındaki tekerrür periyotlarına bakıyoruz. Örneğin 500 yılda bir tekerrür eden depremi yakalarsak depremden günümüze geçen süreyi hesaplayarak bir sonraki depremin büyüklüğünü, yer değiştirme miktarını ve olabilirlik zamanını belirli bir zaman aralığında yüzdelik dilim olarak verebiliyoruz. Ürettiğimiz veri Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın alt verisi olacak ve hassasiyetini arttıracak. Hedefimiz 2030 yılına kadar ülkedeki diri fayların tarihsel sürecini ortaya koyarak veri tabanında kullanıcıların hizmetine sunmak. Biz bu yıl 3 ekip olarak Aydın, Uşak ve Manisa kamp ekipleri olarak 25 fay hattı üzerinde çalışma yaptık. Manisa'nın Salihli ilçesindeki hendekte son 11 bin yıl içerisinde 4 deprem izini belirledik ve tarihlendireceğiz."