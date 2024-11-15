Deprem avcıları 25 diri fay yakaladı: 11 bin yıllık izler bile var
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), geçmiş depremlerin izleri üzerinde yaptığı çalışmalarla 225 diri fayın deprem üretme potansiyelini ortaya koydu. Proje Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Hasan Elmacı, "Biz bu yıl 3 ekip olarak Aydın, Uşak ve Manisa kamp ekipleri olarak 25 fay hattı üzerinde çalışma yaptık. Manisa'nın Salihli ilçesindeki hendekte son 11 bin yıl içerisinde 4 deprem izini belirledik ve tarihlendireceğiz" dedi.
Diri fayların bulunduğu bölgelerde 50 metre uzunluk, 5 metre genişlik ve 4 metre derinlikte hendekler açan MTA, hendek duvarlarında geçmişte yaşanan depremlerin bıraktığı izler üzerinde araştırma yapıyor.