Deprem Bilgi Sistemi'ne yeni özellik. Sokak sokak olası hasar bilgisi eklendi
18.12.2025 11:55
DHA
Fay hatlarını, muhtemel deprem büyüklüklerini ve zemin bilgisini gösteren DepremBİS isimli sisteme, olası bir depremin etkileyeceği alanları ve oluşabilecek hasarı gösteren yeni bir özellik eklendi.
Deprem ülkesi Türkiye'de bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen DepremBİS uygulamasına yeni bir özellik eklendi.
DepremBİS (Deprem Bilgi Sistemi) isimli sistem, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu tarafından hayata geçirildi.
Bir süredir zemin bilgisi ve fay hatlarına ilişkin bilgi veren sisteme, olası depremin etkileyeceği bölgeleri, yaşanacak hasarı renklerle gösteren ve yazılı değeri belirten modül eklendi.
Şu ana kadar Türkiye'de bulunan 50 fay hattı incelenip yazılıma entegre edildi.
Yazılımın arka planda çalışmaya devam edip yeni fay verilerini de işlemeye, işlendikçe de sisteme eklenmeye devam ettiğini belirten Kutoğlu, farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Şimdi fayların üzerine tıkladıklarında bu fayların, hangi mevkide hangi bölgede ne kadar hasar yapabileceğini hesapladık ve bunu da servis ettik." dedi.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?
Uygulamaya giriş yapan kullanıcı, kendisini etkileyebileceği fayın üzerine tıklayıp, haritaya yaklaşarak depremin etki alanını ve bu etki alanı içerisinde depremi ne kadar hissedeceğini görebiliyor.
Sistem aynı zamanda hangi ağırlıkta hasar oluşabileceğine ilişkin bilgi de veriyor.
Bir fay seçildiğinde "Etki alanını göster." seçeneğiyle sorgulama yapıldığında, olası bir depremin etki alanı ve muhtemel hasar miktarının görülebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kutoğlu, sistemi Çınarcık Fayı üzerinde denedi.
ÇINARCIK FAYI ÖRNEĞİ
Kutoğlu şunları anlattı:
"- Son dönemde çokça tartışma konusu olan Çınarcık Fayı adı verilen bu fayın kırılması durumunda beklenen hasar bölgesi hemen haritada karşınıza çıkıyor. Mavi alanlar, hafif hissedilen ve hasar beklenmeyen alanlar oluyor. Burada bir sarı noktayı seçtim. Burada depremin çok güçlü hissedileceğini ama hasarın orta seviyede olabileceğini öğrenebiliyoruz.
- Çınarcık Fayı baktığımız zaman İstanbul'un Marmara Denizi kıyısındaki özellikle Küçükçekmece ve Büyükçekmece kısmında hasarın yumuşak zeminli bölgelerde daha büyük olabileceğini sonuçta bir mühendislik hesaplaması, olasılıklar dahilinde görüyoruz.
- Kuzeye doğru hasarın daha az olacağını görüyoruz. (Bursa’yı işaret ederek) buralar sulak alanların kenarları, çökelti alüvyon alanlar dere kenarları gibi alanlar, deprem bölgesinde uzak olsalar da buralarda zemin durumu nedeniyle zeminin daha zayıf olması nedeniyle hasar meydana gelme durumu söz konusu olabilir."