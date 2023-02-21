Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi

Hatay’da dün gece 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından kentte hasar almış birçok bina yıkıldı. Enkaza dönüşen şehir havadan drone ile görüntülendi.

Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 1

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Hatay’da çok sayıda bina çökerken birçok binada ağır hasar alıp kullanılmaz hale gelmişti.

Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 2

Dün akşam Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından birçok hasarlı binada yıkılma meydana geldi.

Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 3

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün gece meydana gelen depremlerin ardından şehir hayalet şehre döndü.

Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 4

Terk edilmiş sokaklar, yıkılmış binalar havadan görüntülendi.

Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 5

Binaların enkazları yollara dökülürken, şehrin aldığı hasar drone kamerasıyla kaydedildi.

Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 6
Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 7
Hatay'da hasarlı binalar yıkıldı | Hatay'da yıkım drone ile görüntülendi - 8

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