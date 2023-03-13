Deprem binanın yönünü değiştirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi’ndeki 2 katlı binanın yönünün yaklaşık 1 metre değiştiği görüldü.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi de etkilendi.


Deprem binanın yönünü değiştirdi - 2

Mahallede çok sayıda yapı yıkılırken, 30 kişi de hayatını kaybetti. Mahallede bulunan gurbetçi Hasan Dağ'a ait 2 katlı bina da depremde hasar gördü.


Deprem binanın yönünü değiştirdi - 3

Deprem sırasında kimsenin bulunmadığı bina, şiddetli sarsıntı nedeniyle yerinden oynadı.


Deprem binanın yönünü değiştirdi - 4

Binanın yaklaşık 1 metre yön değiştirdiği görüldü. Binanın yanında bulunan kaldırım ile mesafesi, objektife yansıdı.


Deprem binanın yönünü değiştirdi - 5

Binanın önünden fay hattının da geçtiği görüldü. Fay hattı, binanın önündeki bahçeyi çökertirken, altında da boşluk oluştuğu gözlendi.


Deprem binanın yönünü değiştirdi - 6

Deprem sırasında Almanya'da olan Hasan Dağ'ın kısa süre sonra evini onarmak için kente geleceği belirtildi.

Deprem binanın yönünü değiştirdi - 7
Deprem binanın yönünü değiştirdi - 8
Deprem binanın yönünü değiştirdi - 9
Deprem binanın yönünü değiştirdi - 10
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Deprem binanın yönünü değiştirdi - 12
Deprem binanın yönünü değiştirdi - 13

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